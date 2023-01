Home > Askanews > Meloni: no misure spot ma risposte strutturali per il Paese Meloni: no misure spot ma risposte strutturali per il Paese

Roma, 30 gen. (askanews) – “Abbiamo lavorato in questi giorni e in queste settimane su diverse cose ma di cui non voglio parlare finché non saranno definitive e strutturali; sia chiaro, le risposte strutturali, quelle che non sono spot, richiedono lavoro e precisione; ho visto governi che avevano necessità di comunicare tutti i giorni un’iniziativa diversa, spesso però queste iniziative non erano soluzioni, io vorrei lavorare sulle soluzioni”. E’ quanto ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante una nuova puntata della sua rubrica social “Gli appunti di Giorgia”, per i 100 giorni del suo governo. “Il bilancio di questo lavoro, che è una maratona, non sono 100 metri, lo voglio tirare alla fine di questo percorso ma posso dire che sono ottimista: il contesto è molto difficile e lo sappiamo, è forse la peggior congiuntura economica dal dopoguerra, ma l’Italia è più solida di quanto si voglia far credere e di quanto alcuni dicano” ha proseguito.

