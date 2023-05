Home > Askanews > Meloni: "Non è scandaloso dire che siamo tutti nati da uomo e donna" Meloni: "Non è scandaloso dire che siamo tutti nati da uomo e donna"

Roma, 12 mag. (askanews) – “Vogliamo una nazione nella quale non sia più scandaloso dire che, al di là delle legittime scelte, siamo tutti nati da un uomo e una donna. Nella quale non sia un tabù dire che la maternità non è in vendita, che gli uteri non si affittano, che i figli non sono prodotti da banco che puoi scegliere sullo scaffale come se fossi al supermercato e poi restituire se il prodotto non è quello che ti aspettavi”, lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo agli Stati generali della Natalità a Roma. Sul palco accanto a lei Papa Francesco.

