Meloni: non interrompiamo la ricerca della verità su caso Regeni

Roma, 19 mar. (askanews) - "A differenza di quanto sostenuto da alcuni, non abbiamo interrotto e non intendiamo interrompere la ricerca della verità sul caso di Giulio Regeni", lo "dimostra il processo in corso in Italia che il governo segue con attenzione e in cui ci siamo costituiti parte civile"...

Roma, 19 mar. (askanews) – “A differenza di quanto sostenuto da alcuni, non abbiamo interrotto e non intendiamo interrompere la ricerca della verità sul caso di Giulio Regeni”, lo “dimostra il processo in corso in Italia che il governo segue con attenzione e in cui ci siamo costituiti parte civile”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nelle comunicazioni in Senato in vista del Consiglio europeo di Bruxelles, in risposta alle critiche arrivate dall’opposizione per l’intesa con il governo egiziano del presidente Abdel Fattah Al-Sisi che prevede decine di accordi bilaterali in diversi settori.