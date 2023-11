Meloni: non mi pare che il Mes stia slittando, non ho cambiato idea

Roma, 15 nov. (askanews) – “Attualmente non mi pare che” il Mes “stia slittando. E’ all’ordine del giorno, è calendarizzato, vedremo”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti all’uscita della mostra dedicata a Tolkien alla GNAM.

A chi le chiedeva se dunque sarà discusso in Aula la prossima settimana, Meloni ha risposto che “i lavori parlamentari quelli sono, se la settimana prossima è calendarizzato la settimana prossima si discuterà”. Per quanto riguarda il giudizio sul Mes, ha concluso, “per me non è cambiato niente”.