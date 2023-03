Meloni: non temo contestazioni, mi fischiano da quando ho 16 anni

Roma, 17 mar. (askanews) – “Ringrazio tutta la Cgil dell’invito, anche chi mi contesta anche con slogan efficaci, questo è un appuntamento a cui non ho voluto rinunciare in segno di rispetto per la più antica organizzazione del lavoro della nostra nazione e in coerenza con un cammino di confronto che il governo vuole portare avanti.

“La mia presenza qui ha fatto discutere, alcuni pensavano che non venissi per timore delle contestazioni e di essere fischiata: sigori io vengo fischiata da quando avevo 16 anni, sono 30 anni che qualcuno mi fischia, sono cavaliere al merito di questa materia. Non mi sottraggo, non mi spaventa il

contesto difficile”.

Così, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, iniziando il suo intervento al congresso della Cgil a Rimini. Una trentina di delegati hanno lasciato la sala al suo arrivo cantando “Bella Ciao” in segno di protesta per la sua partecipazione.