Meloni: "Occidente unito per difendere mondo basato su regole"

Washington, 27 lug. (askanews) – “L’Occidente è unito e vuole difendere il mondo basato sulle regole perchè senza un mondo basato sulle leggi internazionali sarebbe un mondo di caos, in cui chi è militarmente più forte può invadere il vicino. Non è il mondo in cui vogliamo vivere, vogliamo vivere in un mondo in cui si rispettano libertà e sovranità”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando ai giornalisti al Congresso degli Stati Uniti dopo gli incontri con diversi esponenti politici fra cui lo speaker (presidente) della Camera dei Rappresentanti, il repubblicano Kevin McCarthy.