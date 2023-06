Meloni: "Organizzato punto con ministri competenti e intelligence"

Roma, 24 giu. (askanews) -“Ci stiamo muovendo con gli alleati, sono calendarizzate delle riunioni per confrontare e mettere a regime le varie informazioni. Si sa che non è facile capire esattamente tutto quello che sta accadendo. Ho organizzato, ora che immediatamente riparto, una web call con i ministri interessati e l’intelligence”. Lo ha annunciato la premier Giorgia Meloni a margine del suo incontro con il cancelliere austriaco Karl Nehammer in Austria.

“Quello che sta accadendo – ha ribadito – racconta una realtà molto diversa da quella della propaganda russa di questi ultimi anni sullo stato di salute, la solidità, la compattezza all’interno della Federazione. Questo è un elemento che va tenuto in considerazione anche in termini di imprevedibilità di quello che può accadere”