Meloni parla al G20: "L'impatto della guerra è stato devastante"

Giorgia Meloni parla al G20 e lo fa con la consueta franchezza: “L’impatto della guerra è stato devastante”.

La premier italiana tiene il suo primo discorso e si rivolge direttamente al presidente indonesiano Widodo. Ha detto la Meloni: “Quando l’Indonesia ha assunto la Presidenza del G20 era impossibile prevedere che la Russia avrebbe invaso l’Ucraina e il devastante impatto che ciò avrebbe avuto sull’ordine mondiale e sulle nostre economie“.

“L’impatto della guerra è stato devastante”

E la mission del G20? “Deve avere il coraggio di confrontarsi con le sfide più difficili in agenda, a partire dalle conseguenze del conflitto ucraino in ambito economico, energetico e alimentare che stanno investendo tutti e stanno senza dubbio colpendo in maniera preponderante i Paesi in via di sviluppo”.

Poi la Meloni si è rivolta all’Anfitrione: “Presidente Widodo, l’anno scorso a Roma nessuno avrebbe pensato che si sarebbe arrivati a questo, con la guerra, la crisi alimentare e l’emergenza energetica. Ma non abbiamo permesso a nessuno di intimidirci“.

“Noi abbiamo reagito lavorando insieme”

E ancora: “Abbiamo reagito e abbiamo continuato a lavorare insieme. Non solo su energia e cibo, ma anche su tante altre sfide: la difesa dell’ambiente, il contrasto ai cambiamenti climatici, infrastrutture più efficienti, un’istruzione di qualità, assistenza sanitaria per tutti.

Le generazioni future meritano un mondo migliore e tutti noi abbiamo il dovere di lavorare in questa direzione”.

Energia, “Italia e Ue stanno facendo fronte”

La chiosa di Giorgia Meloni è stata su cosa faranno Italia ed Ue: “L’Italia, insieme all’Ue sta intervenendo per fare fronte alla spropositata e sproporzionata crescita dei prezzi dell’energia, per aumentare la produzione nazionale e accelerare la diversificazione delle fonti di approvvigionamento”.