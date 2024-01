Meloni parla con Villadei da Iss: miglior quarantena col cibo italiano

Roma, 25 gen. (askanews) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dal Colosseo, si è collegata col colonnello dell’Aeronautica militare Walter Villadei dalla Stazione spaziale internazionale.

“Presidente la sento forte e chiaro, sono Walter Villadei pilota della missione Ax-3, è un privilegio darle il benvenuto a bordo della Iss”, ha salutato Villadei. “Grazie colonnello sono felicissima di essere a bordo con lei seppur virtualmente”, ha risposto Meloni.

Un’occasione per parlare del ruolo importante dell’Italia in questa missione dell’Italia, dagli esperimenti, oltre 30, al cibo.

Devo “ringraziarla per aver accettato di essere un ambasciatore della candidatura della cucina italiana come patrimonio immateriale dell’Unesco, che è una candidatura molto importante per noi e chiaramente portarla in orbita ci offre un’altra piattaforma di valorizzazione di quella che è un’assoluta eccellenza italiana”, ha detto Meloni.

“Il fatto di aver mangiato cibo e ricette italiane” durante “la quarantena pre-lancio, da quanto mi dicono i colleghi è stata la miglior quarantena nella storia delle quarantene degli astronauti”, ha risposto Villadei.