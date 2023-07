Meloni: per la transizione ecologica non possiamo smantellare economia

Milano, 3 lug. (askanews) – “Quella delle materie prime critiche è una delle principali sfide, se consideriamo la loro importanza soprattutto per la transizione ecologica. Transizione che, come abbiamo ribadito con forza in Europa, è indispensabile ma va fatta con criterio: non possiamo smantellare la nostra economia, le nostre imprese, per inseguire la transizione ecologica”.

Lo ha ribadito la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo alla Assemblea Generale di Assolombarda.

“La sostenibilità ambientale deve camminare di pari passo con la sostenibilità sociale ed economica. Difendiamo la natura ma con l’uomo dentro: è questa la nostra sfida che ci caratterizza con un approccio pragmatico rispetto a un ambientalismo ideologico e un po miope su alcuni dossier”.