Meloni: per noi non esiste un piano B al centrodestra

Roma, 18 ott. (askanews) – Non c’è un piano B al centrodestra per Fratelli d’Italia, ribadisce Giorgia Meloni dopo la sconfitta alle amministrative: “Il tema della leadership ho già risposto mille volte è un tema che non mi interessa, noi siamo in questa fase tre partiti con tre posizioni diverse, difficile immaginare che uno li possa comandare tutti; sicuramente serve un maggiore coordinamento. L’ho fatto anche quando Fratelli d’Italia era l’ultimo partito della coalizione per una ragione banale, che noi non abbiamo un piano B.

Per Fratelli d’Italia esiste solo il perimetro del centrodestra. Il lavoro di tenerlo insieme, lo abbiamo sempre fatto a prescindere dal peso che aveva Fratelli d’Italia”.