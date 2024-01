Milano, 4 gen. (askanews) – Con il piano Immigrazione e Asilo “le regole sono migliorate” ed “è un meccanismo che per noi è più di garanzia. Ma non è una soluzione. Non risolveremo mai il problema se pensiamo solo a come gestire i migranti quando arrivano in Europa, bisogna lavorare a monte”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso della tradizionale conferenza stampa di fine anno, rinviata ad oggi per motivi di salute della premier.