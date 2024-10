Meloni: Piano Mattei strategico per l'Italia non per il governo

Roma, 11 ott. (askanews) – Il Piano Mattei “è un grande lavoro che ha sostanzialmente un obiettivo di fondo: costruire insieme alle nazioni africane nuove occasioni di sviluppo, aiutare i popoli africani a esprimere il loro grande potenziale. È un traguardo che possiamo raggiungere solo se mettiamo da parte le dichiarazioni di principio e ci rimbocchiamo le maniche mettendo in ciò che facciamo concretezza, pragmatismo, rispetto per i nostri interlocutori e so che da questo punto di vista non mancherete di fare la vostra parte”. Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un video messaggio inviato al convegno dei Giovani imprenditori di Confindustria a Capri, dedicato al contributo che il settore privato può dare al Piano Mattei per l’Africa.