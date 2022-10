Meloni: Pnrr non va stravolto ma necessario valutare modifiche

Milano, 26 ott. (askanews) – “Non abbiamo mai detto che il Pnrr andasse stravolto abbiamo detto che sulla base dell’articolo 21 del next generation Ue che consente agli Stati di fare degli aggiustamenti sulla base di scenari che dovessero cambiare, di valutare quegli scenari”. Così la presidente del Consiglio ha annunciato modifiche al Pnrr, parlando al Senato nel giorno della fiducia.

“Il Pnrr attuale è stato scritto quando non c’èra la guerra in ucraina, i prezzi delle materie prime che ci sono oggi, è lecito ragionare se tutti gli interventi che sono stati immaginati nel Pnrr sono i più efficaci oppure no?”, ha aggiunto.

Inoltre, “l’Ance denuncia un aumento dei costi delle materie prime del 35%. Senza affrontare questo tema riusciremmo a mettere le risorse a terra? Temo di no, temo che le gare andrebbero deserte. Voglio capire come mettere quelle risorse a terra” ragionando in modo “non ideologico”.