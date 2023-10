Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, è intervenuta al Festival delle Regioni in corso a Torino. La premier ha parlato della sanità, degli aiuti e di molti altri argomenti.

Meloni: “Poche risorse, priorità spendere bene”

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta al Festival delle Regioni a Torino. La premier ha dichiarato che “dobbiamo riuscire a spendere al meglio tutte queste risorse: perché non ne abbiamo molte, perché ci sono moltissime cose da fare, ed è importante lavorare tutti assieme per rendere questa nazione più competitiva in un lasso di tempo breve“. Meloni ha parlato del sistema sanitario e delle risorse in campo, spiegando che l’obiettivo principale è la sostenibilità del Sistema sanitario. “Sarebbe miope concentrare la discussione solo sull’aumento delle risorse: dobbiamo invece concentrarci su un discorso più ampio, capendo come le risorse vengono spese. Siamo pronti a fare questo lavoro molto importante e difficile e sono certa che avremo al nostro fianco le Regioni e le Province autonome con le loro fondamentali competenze. Il nostro sistema di welfare non può reggere se abbiamo la popolazione che continua a invecchiare e sempre meno persone che possono sostenerle, dobbiamo investire sulla natalità” ha aggiunto.

“Sulla natalità e sulla demografia vanno dati segnali, non è tema ideologico: il nostro sistema di welfare non può reggere se abbiamo una popolazione che continua a invecchiare da mantenere e sempre meno persone a lavorare per mantenerle” ha detto ancora Giorgia Meloni a proposito della prossima manovra, spiegando che le risorse a disposizione saranno “concentrate a sostenere il potere di acquisto, confermare il taglio del cuneo contributivo e cercare se possibile di fare passi avanti“. La premier ha spiegato che hanno appena approvato la Nadef e stanno scrivendo la legge di bilancio, sottolineando che i margini della manovra sono limitati anche per via dell’eredità lasciata.

Giorgia Meloni: “Nessuno scontro con la magistratura, dico solo quello che penso”

“Non c’è nessuno scontro con la magistratura. Dico quello che penso, è un tema che riguarda una sentenza specifica” ha dichiarato Giorgia Meloni a proposito della polemica che si è scatenata dopo una sentenza a Catania in cui è stato messo in discussione il decreto sui migranti. “La magistratura è libera di disapplicare una legge del governo e il governo è libero di dire che non è d’accordo. Perché a me la motivazione con la quale si rimette in libertà un immigrato irregolare, già destinatario di un provvedimento di espulsione, dicendo che le sue caratteristiche fisiche sarebbero quelle che i cercatori d’oro in Tunisia considerano buone per il loro interesse, mi pare francamente una motivazione molto particolare” ha aggiunto la premier.