Meloni premiata a New York da Musk: "Difendiamo libertà e sovranità"

Meloni premiata a New York da Musk: "Difendiamo libertà e sovranità"

New York, 24 set. (askanews) - Giorgia Meloni a New York ha ricevuto dall'Atlantic Council il premio "Global Citizen Award". A consegnarle il riconoscimento, su richiesta della stessa premier, il numero uno di Tesla e X Elon Musk. Una scelta non gradita all'associazione, secondo indiscrezioni, che ...