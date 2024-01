Meloni: preoccupata dall'impatto dell'IA sul mondo del lavoro

Roma, 4 gen. (askanews) – “Io sono molto preoccupata dall’impatto dell’Intelligenza artificiale su vari livelli, in particolare sul mercato del lavoro; l’intelletto rischia di essere sostituito” perché “l’impatto dell’intelligenza artificiale riguarda anche lavori di alto profilo. Rischiamo un impatto devastante in cui vedremo sempre meno persone necessarie. Non so dire se siamo ancora in tempo”, è un tema “che mi preoccupa molto ma noi organizzeremo un focus sull’IA al G7 e prima ancora voglio fare un’iniziativa specifica sul tema dell’impatto dell’IA sul lavoro”.

Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso della conferenza stampa di fine anno.