Meloni: prezzi troppo alti dell'energia, servono misure immediate

Roma, 18 mar. (askanews) – I prezzi “troppo alti” dell’energia richiedono “misure immediate e strutturali” anche con “misure a lungo termine. La riforma del mercato elettrico europeo è un importante passo avanti per un mercato più resiliente e flessibile e in grado di dare stabilità. Ma è fondamentale assicurarne un’attuazione veloce”.

Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nelle comunicazioni in Senato in vista del Consiglio europeo del 20 e 21 marzo. “L’Italia – ha ricordato – si è candidata come hub di approvvigionamento e distribuzione per far incontrare l’offerta del continente africano e l’Europa anche attraverso il Piano Mattei”.