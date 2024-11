Meloni: Puglia all'avanguardia su Spazio: Emiliano come Elon Musk

Bari, 29 nov. (askanews) – Tra gli interventi più importanti previsti dall’accordo di sviluppo e coesione tra il governo e la Regione Puglia “voglio ricordare lo spazioporto di Taranto Grottaglie, la prima infrastruttura nazionale dedicata ai voli orbitali e suborbitali, cioè alle missioni spaziali, praticamente Michele Emiliano come Elon Musk”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo a Bari alla cerimonia della firma per l’accordo di coesione e sviluppo tra il governo e la Regione Puglia presieduta da Michele Emiliano. “La Puglia – ha proseguito la premier – diventa così centrale in quella che è una delle grandi sfide dei domini geopolitici del futuro: Spazio e fondali marini sono due dei grandi domini dello spazio geopolitico del futuro e quindi su questo la Puglia si candida a essere una regione all’avanguardia”.