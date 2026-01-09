Meloni: Quirinale? Ora non è nei miei radar, mi basta ciò che faccio

Roma, 9 gen. (askanews) – “Mi basta quello che sto facendo. Mi appassiona quello che sto facendo, se lo farò ancora nella prossima legislatura a questo livello dipenderà dal voto degli italiani. Attualmente non c’è nei miei radar quello di salire di livello, mi faccio bastare il livello mio”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha risposto a una domanda sulla sua possibile elezione a capo dello Stato nella prossima legislatura quando avrà maturato i requisiti.

Nel corso della conferenza stampa organizzata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti in collaborazione con l’Associazione della Stampa Parlamentare, la premier ha poi scherzato: “Se chiedete a me che cosa vorrei fare, volentieri vorrei lavorare con Fiorello. Vorrei essere pagata per lavorare con Fiorello”.