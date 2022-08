L'intervista in cui Meloni rassicura l’Europa ma non desiste dalla sua linea di base: “Non la distruggeremo, non la lasceremo e non faremo cose pazze”

Giorgia Meloni rassicura l’Europa: “Non la distruggeremo e non faremo cose pazze”, alla Reuters la leader di FdI spiega che quello che va cambiato è l’atteggiamento dell’Italia. Perciò dice: “Vogliamo un diverso atteggiamento italiano sulla scena internazionale”. Il sunto è che se FdI sarà al governo dovranno “cambiare i rapporti nei confronti della Commissione Europea”.

Meloni rassicura l’Europa: “Non la distruggeremo”

Poi però Meloni chiarisce: “Questo non significa che vogliamo distruggere l’Europa, che vogliamo lasciare l’Europa, che vogliamo fare cose pazze”. Poi la leader di FdI ha spiegato: “La difesa dell’interesse nazionale è importante per noi come lo è per i francesi e per i tedeschi”. E il percorso di crescita dell’Ue? Quello a Meloni non piace, con i termini sospesi nel 2020. Non piace dato che lo stesso prevede che nel blocco degli Stati membri la differenza tra spesa e Pil non superi il 3% e il debito non superi il 60% del Pil stesso.

Spendere di più ma senza “scialare”

Ma perché Meloni è contraria? Fa fede la “grande difficoltà che i Paesi europei stanno affrontando a causa della crisi energetica”. Insomma, Meloni vuole spendere di più ma non spendere e spandere: “Sono molto cauta. Nessuna persona responsabile metterebbe a rischio le finanze del Paese. La prima cosa che dovremo fare sarà la legge di bilancio e abbiamo chiaramente intenzione di farla entro i parametri richiesti”.