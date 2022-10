Meloni ribadisce il rapporto “incrollabile” con gli USA

Le dichiarazioni di Giorgia Meloni al Niaf: "Con gli USA un'alleanza incrollabile e una partnership strategica".

Durante il suo videosaluto in occasione dell’anniversario della National Italian American Foundation, Giorgia Meloni ha ribadito come l’amicizia tra Italia e USA non subirà alcun cambiamento, ma anzi: l’alleanza tra i due paesi sarà rafforzata. La premier ha ricordato come gli italiani che “hanno attraversato l’Atlantico” hanno dato un forte contributo alla grandezza e alla potenza degli Stati Uniti.

Giorgia Meloni ha spiegato come questi nostri connazionali “hanno lavorato ogni giorno per costruire un ponte tra l’America e l’Italia: fatto di valori comuni – libertà, uguaglianza e democrazia – un’alleanza incrollabile, una partnership strategica e una vera e profonda amicizia”. Il presidente del Consiglio, sempre rivolgendosi a questi italiani, li ha definiti “grandi ambasciatori del nostro Paese”.

Meloni agli USA: “Long live America”

Giorgia Meloni ha assicurato che il suo esecutivo farò di tutto per rendere i rapporti tra Italia e USA ancora più forti.

Sugli italiani negli Stati uniti, la leader di Fratelli d’Italia si augura di poter contare sulla loro “amicizia e conoscenza” per consilidare l’amicizia tra le due nazioni. Meloni ha poi affermato: “Long live America, viva l’Italia”.

La telefonata con Biden

In realtà, Giorgia Meloni ha già ribadito la promessa di amicizia tra Italia e USA nel corso di una telefonata con Joe Biden di qualche giorno fa.

Come precisa SkyTg24 Meloni ha ringraziato il presidente degli Stati Uniti “per le congratulazioni” sottolineando, inoltre, l’importanza dell’alleanza transatlantica, soprattutto in vista delle difficoltà che le democrazie occidentali stanno affrontando, come la guerra in Ucraina.