Meloni riceve a Palazzo Chigi il premier d'Israele Netanyahu

Roma, 10 mar. (askanews) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto a Palazzo Chigi il primo ministro d’Israele, Benjamin Netanyahu, nella seconda giornata della sua visita in Italia.

Prima dell’incontro con Meloni, Netanyahu ha partecipato, con il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, al primo Forum economico per le imprese italiane a Palazzo Piacentini, con oltre 50 rappresentanti di aziende ed enti italiani con interessi in Israele, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione sul piano economico tra i due paesi e consolidarne la cooperazione industriale, tecnologica e scientifica.