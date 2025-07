Meloni riceve il re del Bahrein: focus su Gaza e rapporti bilaterali

Roma, 15 lug. (askanews) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto a Palazzo Chigi il re del Bahrein Hamad bin Isa Al Khalifa, in Italia in visita privata.

Nel corso dell’incontro, secondo una nota di Palazzo Chigi, “i due leader si sono confrontati sulla situazione in Medio Oriente e in particolare degli sforzi comuni per giungere a un cessate il fuoco a Gaza.

Il confronto ha anche fornito l’occasione al Presidente Meloni di congratularsi per l’elezione del Bahrein quale membro non permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per il mandato 2026-28″.

“Il colloquio – conclude la nota – ha infine permesso di affrontare il tema delle relazioni bilaterali, a partire dalla collaborazione economica, anche in vista della visita a Roma che il Principe Ereditario e Primo Ministro del Bahrein effettuerà il prossimo mese di settembre e delle intese che verranno concluse in quell’occasione”.