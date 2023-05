Meloni ricorda l'amica commercialista uccisa: "Mi manca molto"

Roma, 4 mag. (askanews) – “Mi voglio unire al ricordo di tre vostri colleghi che purtroppo non ci sono più e che oggi avete scelto di commemorare: Nicoletta Golisano, Fabiana de Angelis e Antonio Novati. Come sapete, io conoscevo personalmente e molto bene una di queste vittime, Nicoletta. Era per me un’amica sincera e discreta, una donna straordinaria e una mamma altrettanto eccezionale, una professionista con un senso del dovere fuori dal comune. Nicoletta e io abitavamo nello stesso palazzo, lei al piano di sopra, e io e lei di solito ci scrivevamo intorno alle 6.40 del mattino, nell’unico momento ‘tranquillo’ della nostra giornata, perché Nicoletta lavorava sempre, esattamente come capita anche a me. Oggi mi manca molto, e porto nel cuore il suo sorriso, la sua bellezza, il suo senso del dovere, la sua dedizione del lavoro”.

Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricordato, in un videomessaggio inviato agli Stati generali dei commercialisti, l’amica Nicoletta Golisano, una delle donne uccise lo scorso dicembre in una sparatoria durante una riunione del Consorzio Valle Verde in zona Fidene a Roma.

“Vi ringrazio davvero per questo ricordo, che è un pezzo anche della mia vita. Ringrazio per aver voluto dedicare a lei, a Fabiana de Angelis e Antonio Novati, delle borse di studio” ha aggiunto.