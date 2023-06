Meloni: riusciremo ad avere terza rata del Pnrr, sono ottimista

Manduria (Ta), 9 giu. (askanews) – “Riusciremo ad avere la terza rata del Pnrr: stiamo facendo un lavoro molto lungo e preciso con la Commissione europea. Sono stati già verificati gli obiettivi, i milestones qualitativi, ora siamo ai target quantitativi, ma sono assolutamente ottimista. Poi ci stiamo occupando entro il 31 agosto di lavorare con la Commissione per rivedere alcuni obiettivi del Pnrr per inserire il capitolo del Repower Eu, che è molto strategico per noi perché si occupa soprattutto di sicurezza energetica”.

Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo al “Forum in masseria” di Bruno Vespa a Manduria, in Puglia.