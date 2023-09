Meloni: ruolo importante dell'Onu nella gestione degli hotspot in Libia

New York, 19 set. (askanews) – L’Onu può giocare un ruolo importante nella gestione degli hotspot in Libia. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti a New York.

“Credo – ha sottolineato – che il ruolo che le Nazioni Unite possono giocare sia anche un ruolo importante di sensibilizzazione, cioè fare capire che non è una questione ideologica, che il problema c’è e che i grandi problemi si affrontano. Penso che un ruolo l’Onu lo possa giocare nella gestione degli hotspot in Libia per valutare le richieste di asilo e per distinguere una volta per tutte il tema dei rifugiati, che è stato strumentalmente sovrapposto a quello dei migranti economici. Può essere una cosa che sicuramente ha una sua utilità e sarebbe non dico risolutiva ma molto importante. Per farlo ci vuole chiaramente la collaborazione dei governi africani, è quello su cui bisogna lavorare. L’Onu è fondamentale nel consentire, senza approcci ideologici, una maggiore attenzione di tutti e non farsi utilizzare mescolando cose che non stanno insieme”.