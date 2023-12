Meloni: salario minimo? M5S e Pd in 10 anni Governo non l'hanno fatto

Roma, 6 dic. (askanews) – “Bagarre… L’opposizione un po’ sorrido, perché obiettivamente oggi Pd e 5Stelle ci dicono che il salario minimo è l’unica cosa da fare in Italia ma in 10 anni che sono stati al governo non gli è mai venuto in mente di farlo”: lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervistata su Rtl 102.5, in merito alla bagarre scoppiata martedì alla Camera sul salario minimo.

Meloni si rivolge anche ai sindacati: “Alcuni sindacati vanno in piazza per il salario minimo e poi accettano contratti da poco più di 5 euro l’ora: bisognerebbe essere un po più coerenti”.