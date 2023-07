Meloni saluta Maria Falcone: "Vorrei parlarle del nostro Stato"

Roma, 19 lug. (askanews) – Maria Falcone ha incontrato brevemente Giorgia Meloni, mentre la presidente del Consiglio rendeva omaggio a Palermo, nella chiesa di San Domenico, alla tomba del magistrato ucciso nella strage di Capaci del 23 maggio 1992.

“Sono felice per lei, io. Vorrei tanto parlarle, poi, in inverno, magari chiacchieriamo su tante cose importanti per il nostro Stato”, ha detto Maria Falcone, presidente della Fondazione Giovanni Falcone.

“Anche per me è un piacere”, ha replicato Meloni, che stringeva con affetto le mani a Maria Falcone, dicendosi disponibile a incontrarla “quando vuole”.