Di fatto e senza iperboli si tratterà del primo duello politico Meloni-Schlein: martedì 9 maggio il primo faccia a faccia fra le due leader che si confronteranno sui temi caldi fra i quali spicca quello delle riforme. E proprio in virtù del tema caldo su cui Elly Schlein e Giorgia Meloni andranno a “scontrarsi” a quell’appuntamento, come spiegato da Ansa che ha dato la notizia, è prevista anche la presenza attiva della ministra per le Riforme Elisabetta Casellati.

Meloni-Schlein, primo faccia a faccia

Insomma, quello che si avvicina è di fatto il primo faccia a faccia fra la premier Giorgia Meloni e la segretaria del Pd Elly Schlein. Le due avevano “incrociato le lame” già in occasione del question time del governo in tema di migranti, ma quello che sta per arrivare è un “duello” ufficiale.

Incontro a Palazzo Chigi sulle riforme

Ma quale sarà l’occasione per mettere una di fronte all’altra la presidente del Consiglio di Fratelli d’Italia e la segretaria del Partito Democratico? Dai media si apprende che l’occasione sarà martedì quando Palazzo Chigi ha convocato le opposizioni per discutere di riforme. Gli incontri – secondo quanto si apprende – saranno scaglionati nel corso della giornata, a partire dalle 12.30 e fino alle 20.00.