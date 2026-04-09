Meloni: se crisi Medioriente continua ragionare su stop patto stabilità

Roma, 9 apr. (askanews) – “Se invece la crisi in Medio Oriente dovesse conoscere una nuova recrudescenza, dovremmo porci seriamente il tema di una risposta europea, non dissimile per approccio e strumenti a quella messa in campo per rispondere alla pandemia. In quel caso, riteniamo che non dovrebbe essere un tabù ragionare di una possibile sospensione temporanea del patto di stabilità e crescita”.

Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nell’informativa alla Camera.”Non una deroga per singolo Stato membro, ma un provvedimento generalizzato, così come l’Italia rimane pronta a attivare ogni possibile misura per prevenire possibili comportamenti speculativi, compresi se necessari ulteriori interventi sui profitti delle società energetiche. Continuerà quindi il nostro impegno a 360° sul versante internazionale e ovviamente continueremo, come abbiamo fatto finora, a lavorare con serietà sul versante nazionale”, ha aggiunto