Meloni: sentite molte falsità, opposizione non ha altro da dire

Roma, 22 mar. (askanews) – “Ho sentito una grande quantità di cose false in questo dibattito, la considero una buona notizia perchè quando si ha bisogno di dire cose false evidentemente non si ha molto da dire su quello che è vero”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nella sua replica alla Camera in vista del Consiglio Ue.

“Dall’inizio del mio mandato – ha aggiunto al premier – l’Italia ha salvato 36mila e 500 persone in mare, siamo stati lasciati da soli a fare questo lavoro e raccontare al cospetto del mondo, di fronte all’enorme sforzo che stiamo facendo che lasceremmo bambini morire è una calunnia non al governo ma nei confronti dello Stato italiano”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni alla Camera.

Una calunnia, ha rilanciato con impeto, “alle forze dell’ordine, all’intero sistema, o volete dire che ci sono uomini e donne delle forze dell’ordine che non salverebbero bambini se il governo dicesse loro di non farlo?”.