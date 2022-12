Meloni si commuove per il "mosaico-ritratto" dei soldati italiani

Meloni si commuove per il "mosaico-ritratto" dei soldati italiani

Meloni si commuove per il "mosaico-ritratto" dei soldati italiani

Roma, 23 dic. (askanews) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è commossa durante la visita al contingente italiano a Erbil, nel Kurdistan iracheno, dopo avere ricevuto in dono un tricolore con le firme di tutti i militari e un mosaico che la ritrae in cui ogni tessera rappresenta il volto di un soldato del contingente italiano in Iraq.

La premier ha poi scherzato, come si vede nel video postato sulle pagine social ufficiali: “Dovevo essere più militare, più dignitosa, come dire”, ha affermato mentre si asciugava le lacrime.