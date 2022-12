Meloni si scusa per il ritardo comunicazioni: c'era traffico

Roma, 13 dic. (askanews) - "Mi scuso con il collega Giachetti e con l'aula, sono stata io a chiedere di rinviare la discussione, non diremo che è colpa di qualcuno, ma per un motivo oggettivo di traffico. Non avevo previsto quello che ho trovato stamattina. Mi scuso con voi e vi ringrazio per la ...

Roma, 13 dic. (askanews) – “Mi scuso con il collega Giachetti e con l’aula, sono stata io a chiedere di rinviare la discussione, non diremo che è colpa di qualcuno, ma per un motivo oggettivo di traffico. Non avevo previsto quello che ho trovato stamattina. Mi scuso con voi e vi ringrazio per la vostra pazienza. Non ho detto che è colpa di Gualtieri, ho detto banalmente che c’era il traffico, poi ognuno trarrà le sue conclusioni”.

Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo del 15 dicembre.