Meloni: sinistra contesta accordo Albania perché spera in fallimento

Roma, 6 dic. (askanews) – “Penso che l’accordo con l’Albania, che è un accordo che prevede che alcuni di questi migranti illegali, se provengono da Paesi sicuri, dovranno essere rimpatriati, ci consente di portare questi migranti in Albania invece di portarli in Italia e di gestire lì, sotto giurisdizione italiana, le richieste per processarle. Non so perché la sinistra lo contesti così, penso perché sperano che noi non riusciamo a risolvere il problema come stiamo cercando di fare”: lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervistata su Rtl 102.5.

“Penso che l’accordo con l’Albania – ha aggiunto – sia innovativo, utile, possa anche rappresentare un precedente, se riusciamo a farlo funzionare bene, nel pieno rispetto del diritto internazionale. Dopo di che, l’opposizione, il Pd ha cercato di far cacciare Edi Rama dal Pse perché aiutare l’Italia evidentemente non è di sinistra”.