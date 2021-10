Meloni: sinistra ha allontanato elettori demonizzando avversari

Roma, 18 ott. (askanews) – “Credo che si debba riconoscere che il centrodestra esce sconfitto da queste elezioni amministrative, siamo tutti consapevoli”. Così Giorgia Meloni in conferenza stampa dopo la sconfitta elettorale alle amministrative.

Attacca la leader di Fratelli d’Italia: “Diciamoci la verità: la sinistra ha trasformato questa campagna elettorale in una specie di lotta nel fango. La tattica già vista altre volte era criminalizzare l’avversario, demonizzare, cercare di rendere impresentabile l’altro, questo ovviamente ha allontanato tantissimi elettori normali”.

E ancora: “verrebbe da fare i complimenti alla sinistra per come ha gestito questa campagna elettorale. Ma il prezzo che si paga per questa vittoria è molto alto, è l’imbarbarimento del dibattito politico, è un confronto elettorale indegno di una democrazia degna di questo nome. Alla sinistra non interessa, è sufficiente gestire il potere anche sulle macerie, ma a noi sì.