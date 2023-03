Meloni: solidarietà a Israele, impegno per de-escalation regione

Roma, 10 mar. (askanews) – “Abbiamo discusso del pieno sostegno dell’Italia al processo di normalizzazione dei rapporti tra Israele e alcuni paesi arabi, l’Italia è pronta a sostenere ogni iniziativa volta alla ripresa di un processo politico tra Israele e Palestina. Ho espresso preoccupazione per la situazione, ho portato la solidarietà italiana e la condanna per gli attacchi terroristici avvenuti anche ultimamente. Vogliamo fare tutto quel che possiamo per facilitare la ripresa di accordi e una de-escalation della violenza”.

Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni alla stampa insieme al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.