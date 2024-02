Meloni: sostegno a Ucraina, è ipocrita confondere resa con pace

Kiev, 24 feb. (askanews) – “Continuiamo a sostenere l’Ucraina in quello che ho sempre ritenuto il giusto diritto a difendersi, questo presuppone anche il sostegno militare perchè confondere la tanto sbandierata pace con la resa è un approccio ipocrita”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in dichiarazioni congiunte a Kiev con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

L’Italia, che presiede il G7 a Kiev nel giorno del secondo anniversario dell’invasione russa, ha firmato un Accordo di cooperazione in materia di sicurezza con l’Ucraina, come previsto dagli impegni assunti in ambito G7 in occasione del Vertice NATO di Vilnius del luglio 2023.