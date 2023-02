Meloni: sostegno a Ucraina modo migliore per prospettiva di pace

Bruxelles, 9 feb. (askanews) – “L’Italia continua a essere pienamente impegnata” nel sostegno all’Ucraina con un “contributo a 360 gradi”.

Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, arrivando al Consiglio europeo a Bruxelles.

“Oltre al tema del rispetto del diritto internazionale, del rispetto della sovranità della nazione, il conflitto ucraino ci coinvolge direttamente. Il modo migliore per costruire un’opzione di pace e di dialogo è mantenere le forze in campo in equilibrio: il sostegno all’Ucraina a 360 gradi è il modo migliore per arrivare a una possibile trattativa.

L’Italia continuerà a sostenere l’Ucraina oggi e intende essere protagonista nella futura possibile ricostruzione”.