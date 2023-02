Home > Askanews > Meloni: sostegno Italia-Germania a Kiev fino a quando necessario Meloni: sostegno Italia-Germania a Kiev fino a quando necessario

Berlino, 3 feb. (askanews) – Tra Italia e Germania c’è “forte sintonia di vedute in politica estera” e questo in particolare “vale per l’aggressione russa all’Ucraina: abbiamo dato subito sostegno politico, finanziario e militare a Kiev e continueremo a farlo fino a quando sarà necessario”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in conferenza stampa a Berlino insieme al cancelliere tedesco Olaf Scholz.

