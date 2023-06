Meloni: sosteniamo l'Ucraina a 360 gradi finché necessario

Roma, 1 giu. (askanews) – Le crisi possono essere anche un’occasione, ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento alla plenaria del summit della Comunità politica europea in Moldavia, al castello Mimi.

“Teniamo questo incontro in un momento in cui alcune crisi hanno mostrato alcune nostre difficoltà”, ha ricordato, elencando “la pandemia e la guerra in Ucraina”; “ma le crisi sono anche una occasione perché siamo qui, prima di tutto, per ricordarci che l’Europa non è solo un club, non è solo regole e interessi, ma soprattutto e prima di tutto una civiltà fondata sull’idea che gli uomini siano liberi e uguali, valori da cui dipendono idee come solidarietà, sussidiarietà, stato di diritto”.

Meloni ha anche affermato che l’Europa si basa su dei principi che sono stati minacciati “da chi pensa di riportarci indietro agli anni più difficili del nostro passato”; “ed è per questo – ha detto – che sosteniamo l’Ucraina a 360 gradi per tutto il tempo che sarà necessario; ed è per questo che sosteniamo Ucraina, Moldova, Georgia e Balcani occidentali nel percorso di adesione all’Unione europea”.