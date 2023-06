Home > Askanews > Meloni: Spagna? Guardo con interesse a cosa faranno i Conservatori Meloni: Spagna? Guardo con interesse a cosa faranno i Conservatori

Bulboaca, 1 giu. (askanews) -“Vedremo, è stato tutto molto veloce in Spagna. È molto interessante per noi capire cosa accadrà. Non voglio infilarmi in dinamiche di un’altra nazione, ma io sono presidente dei Conservatori europei quindi chiaramente guardo con molto interesse a quello che faranno i Conservatori europei”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, arrivando al summit della Comunità politica europea in Moldavia, in risposta a una domanda sulle elezioni spagnole.

