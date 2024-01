Meloni spiega il logo del G7 con "Mare Nostrum e ulivo secolare"

Roma, 26 gen. (askanews) -"L'appuntamento centrale sarà il vertice dei leader, in programma dal 13 al 15 giugno in Puglia, a Borgo Egnazia, nella meravigliosa Valle d'Itria, terra avvolta dal Mediterraneo, mare di mezzo nel quale l'Italia ricopre storicamente e culturalmente una posizione centrale,...

Roma, 26 gen. (askanews) -“L’appuntamento centrale sarà il vertice dei leader, in programma dal 13 al 15 giugno in Puglia, a Borgo Egnazia, nella meravigliosa Valle d’Itria, terra avvolta dal Mediterraneo, mare di mezzo nel quale l’Italia ricopre storicamente e culturalmente una posizione centrale, e che collega i due grandi spazi marittimi del globo, l’Atlantico da una parte e l’Indo-pacifico dall’altro. Quel Mare Nostrum che abbiamo deciso di rappresentare anche nel logo del G7 insieme a un altro simbolo della nostra identità: l’ulivo secolare”. Lo ha affermato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un video di presentazione della Presidenza italiana del G7, assunta dal 1 gennaio 2024, girato nel cortile di Palazzo Chigi e pubblicato su X.

“Con le sue radici solide e ancorate nella tradizione e con le fronde rigogliose proiettate nel futuro. E tra le fronde ci sono 7 olive che rappresentano le sette nazioni e la loro cooperazione sulle sfide globali”, ha aggiunto Meloni.