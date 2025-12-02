Meloni: stabilità essenziale per imprese, governo è con chi produce

Roma, 2 dic. (askanews) – “La stabilità politica” è “essenziale” perché “permette alle imprese di programmare, investire, innovare, ai lavoratori di guardare con fiducia al futuro, alla nostra economia di mantenere una rotta chiara in mezzo alle crisi che siamo inevitabilmente chiamati ad affrontare”.

Lo ha sottolineato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un messaggio inviato in occasione dell’assemblea generale 2025 di Alis (Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile).

“Governo e imprese – ha aggiunto Meloni – devono remare insieme per migliorare il benessere di famiglie e cittadini e per rafforzare l’Italia come attore primario sulla scena internazionale, quindi grazie davvero ancora per il vostro lavoro, grazie per il vostro contributo”.

“Avete saputo far dialogare imprese e istituzioni e anche grazie a questa collaborazione tra pubblico e privato l’Italia ha saputo affrontare anni complessi senza fermarsi. Il nostro compito è garantire che questa collaborazione si sviluppi in un quadro normativo favorevole”.

Meloni ha osservato come “negli ultimi anni tensioni e conflitti geopolitici hanno certamente inciso sulle catene di approvvigionamento, sui costi della logistica, eppure il vostro comparto ha reagito con forza e il governo ha scelto di sostenere chi come voi non si è arreso e ha continuato a produrre valore. È un impegno che ci tengo a ribadire anche oggi” ha detto Meloni.