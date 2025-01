Meloni: "Stima e rispetto enormi per Belloni, ricostruzioni non vere"

Roma, 9 gen. (askanews) – “Ho letto sulle dimissioni di Elisabetta Belloni molte ricostruzioni che non corrispondono a verità, tanto che la stessa ambasciatrice Belloni ha deciso di rilasciare un’intervista per chiarire la sua posizione. E quello che ha detto l’ambasciatrice Belloni corrisponde a verità, ovvero ha deciso di anticipare di qualche mese la scadenza naturale del suo incarico (alla guida del Dis, ndr) per evitare di finire nel tritacarne che di solito accompagna nomine così importanti”: lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa di inizio anno.

“Ho una stima e un rispetto enormi per Elisabetta Belloni che ringrazio ancora per il lavoro straordinario che insieme a tutto lo staff e al mio consigliere dipolomatico ha fatto per la presidenza del G7”, ha aggiunto la premier, “Belloni è un funzionario capace, coraggioso, di lungo corso, la mia stima e il rapporto personale sono assolutamente inalterati. È parecchio ambita anche fuori dai confini nazionali e prevedo che il suo percorso non termini qui. Spero che si possa chiudere questa querelle antipatica. Belloni ha consegnato le dimissioni prima di Natale, perciò le vicende di questi giorni non c’entrano assolutamente niente”, ha precisato Meloni a proposito di un legame tra le dimissioni della direttrice del Dis e i casi Cecilia Sala o SpaceX.