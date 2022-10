Meloni: stop obbligo vaccinale, confermate mascherine in ospedali

Roma, 31 ott. (askanews) – “Per gli operatori della sanità per i quali, gli unici in Italia, era prevista la scadenza dell’obbligo vaccinale al 31 dicembre, abbiamo deciso di anticipare la fine dell’obbligo al primo novembre, perché ci consente di prendere 4 mila persone e di rimetterle al lavoro”. Lo ha detto in conferenza stampa la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha detto di averlo deciso “sulla base dei dati e della situzione”, e ha anche confermato l’uso delle mascherine negli ospedali.