Meloni: straordinariamente orgogliosa, consapevole della responsabilità

Roma, 10 giu. (askanews) – Oltre il 28% dei voti: Giorgia Meloni festeggia il risultato delle elezioni europee, elogia la sua maggioranza e si proietta verso il ruolo che vuole giocare nel futuro governo europeo. “Voglio dire che sono straordinariamente orgogliosa del risultato di Fratelli d’Italia ma anche del risultato della Lega di Forza Italia. Sono fiera che la maggioranza che governa questo paese sia riuscita a crescere insieme” ha detto la premier. “Sono fiera che questa nazione si presenti al G7 e in Europa con il governo più forte di tutti. Non è accaduto in passato, accade oggi, è anche una grande responsabilità, dobbiamo esserne consapevoli”.

E dopo l’inno nazionale, una battuta finale dedicata a Elly Schlein, la leader del PD con il suo “non ci hanno visto arrivare”: “Comunque, nel caso nostro ci hanno visto arrivare, ma non sono stati in grado di fermarci”