Meloni su La Russa jr: un cognome non deve precludere possibilità

Roma, 15 nov. (askanews) – “Francamente non conosco la vicenda” della nomina di Geronimo La Russa al ‘Piccolo’ di Milano e “quale sia stato il modo con cui è accaduto. Io conosco Geronimo La Russa per essere persona che ha fatto diverse cose nella sua vita e tendenzialmente non per indicazione del padre”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, rispondendo ai giornalisti.

“Dopodichè – ha aggiunto – io capisco che possa generare polemiche però penso anche che le persone indipendentemente dal cognome che portano debbano avere delle possibilità altrimenti dovrei considerare che per esempio tutti quelli che hanno un cognome affine a un politico e magari partecipano nelle partecipate statali ci siano arrivati su raccomandazione”