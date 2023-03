Meloni: "Su naufragi Cutro e Libia ho la coscienza a posto"

Roma, 21 mar. (askanews) – “Molti in questa Aula si concentrano su accuse inaccettabili, la collega Rojc che dice: ‘come fate a presentarvi in Europa avendo sulla coscienza quanto accaduto a Cutro e al largo delle coste della Libia’? La mia coscienza è perfettamente a posto, spero lo possa dire anche chi usa le morti di povera gente per fare propaganda”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nella sua replica in Senato dopo il dibattito in vista del Consiglio europeo.

Sul naufragio di Cutro ” voi avete stabilito un colpevole senza averne le prove, non esistono prove che il governo italiano potesse fare di più. Lo avrebbe fatto come fa ogni giorno. Sono una madre, per cui vi prego cerchiamo di mantenere i toni del dibattito”, ha aggiunto.