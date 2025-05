Meloni: su sicurezza lavoro confronto senza pregiudizi con sindacati

Roma, 7 mag. (askanews) – “La sicurezza sul lavoro è una priorità del governo: è un dovere di ognuno di noi fare tutto quanto è in nostro in potere per contrastare una piaga che non possiamo più tollerare. La scorsa settimana il governo ha reperito insieme all’Inail ulteriori 650 mln per cofinanziare gli investimenti in sicurezza che si sommano ai 600 già previsti.

Domani incontreremo i sindacati e ci confronteremo per spendere al meglio queste risorse. Porteremo le nostre proposte ma li incontreremo anche per ascoltare perché è una di quelle materie che coinvolgono tutti e su cui bisogna lavorare nel merito senza alcun tipo di pregiudizio”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel question time in Senato.